Non si fermano le strane e inspiegabili vibrazioni che da qualche tempo si registrano nella zona del ponte romano a Premariacco. Dopo i rilievi del Centro sismologico Ogs di Udine che aveva attribuito i tremori a un flusso straordinario di acque, dovute alle piogge torrenziali, nelle cavità delle rocce, le vibrazioni continuano e tra la popolazione c'è preoccupazione.



Le vibrazioni misteriose sono cominciate sabato 3 novembre, proprio nei giorni in cui il Friuli veniva funestato dalle violente e incessanti piogge che hanno provocato numerosi danni e disagi in regione.

I vetri delle finestre delle case che sorgono lungo Strada dei Molini, a cento metri dal ponte romano sul Natisone, hanno cominciato a vibrare a tutte le ore del giorno e della notte così come anche quelle delle abitazioni che sorgono poco più distanti, a 600 metri.



Le famiglie, preoccupate, hanno immediatamente avvisato il sindaco Roberto Trentin. All'incontro è seguito il sopralluogo dei Carabinieri si è proceduto a controllare anche il vicino depuratore del Poiana, che è stato scagionato perché non c’entra nulla e funziona bene. Infine le perizie del centro sismologico di Udine che ha posizionato dei sensori vicino al ponte, lasciandoli sul posto per tre giorni. Si tratterebbe di un fenomeno carsico, del tutto naturale e sottorraneo.



Ciò che preoccupa il primo cittadino è che questo fenomeno, mai verificatosi prima, potrebbe essere stato innescato da una modifica nella diga dovuta alle piene dei primi di novembre. Nel frattempo, come sono tornate le piogge, il problema si è ripresentato.



Vibrazioni, tremori e un boato inquietante sono ormai una colonna sonora costante per gli abitanti di Premariacco.

Come ipotizzato, però, la causa del fenomeno sarebbe un’onda sonora prodotta dal passaggio delle acque nelle cavità carsiche nel fiume Natisone. Per ora, però, nessuna certezza ma soltanto, per chi è costretto a vivere e lavorare in zona, tanta apprensione.



in attesa di sapere con certezza cosa stia accadendo a Premariacco e cosa sia accaduto per far sì che questo fenomeno carsico si verificasse, il saindaco sta valutando le misure da attuare per ridurre il traffico sul ponte, almeno a quello pesante.