A Tolmezzo inaugura il Centro antiviolenza

Sensibilizzare la popolazione, diffondere cultura, informare e offrire risposte sono alcuni degli obiettivi che amministratori locali e operatori sociali e sanitari dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli, si pongono e per i quali lavorano da anni per contrastare la violenza di genere.



Il progetto locale contro la violenza di genere è realizzato grazie ad un finaziamento statale (D.L. 14 agosto 2013, n. 93, art. 5 bis Ripartizione delle risorse statali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del DPCM 25 novembre 2016), ottenuto dall'UTI della Carnia per il tramite della Regione - Direzione salute, politiche sociali e disabilità -, è una delle azioni di contrasto alla violenza di genere.



Si tratta di un progetto rivolto a tutta la popolazione dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli”, che coinvolge i Servizi sociali dei Comuni della Carnia, del Gemonese, della Val Canale-Canal del Ferro, del Sandanielese e del Codroipese, assieme all'Associazione Voce Donna di Pordenone, a cui è stato affidato il compito di realizzare le azioni previste.



Oltre all'apertura di un Centro Antiviolenza a Tolmezzo sono previste altre azioni nei diversi territori quali l’apertura di sportelli di ascolto, laboratori di sensibilizzazione, gruppi di automutuoaiuto realizzati in stretta integrazione con quanto ciascun territorio già offre.



Il Centro Antiviolenza è un luogo di ascolto e supporto alla donna, dove viene accolta e approfondita la domanda di aiuto e dove si costruisce insieme un percorso di uscita dalla violenza.



Il Centro Antiviolenza verrà inaugurato il 27 novembre alle ore 12.00. Il taglio del nastro verrà preceduto dalla presentazione del progetto, che si terrà alle ore 11.00 presso la sala consiliare del Comune di Tolmezzo. Interverranno il presidente dell'UTI della Carnia, il Direttore dell'AAS3, la Responsabile del Servizio sociale dei Comuni della Carnia, la Referente del progetto e le operatrici dell'Associazione Voce Donna.



Di seguito i riferimenti dei servizi attivati:



Tel e fax: 0433 949021

Per emergenze, 24 h su 24: 349 1362784

www.vocedonnapn.it

vocedonnafriuli@gmail.com



Orari del Centro Antiviolenza di Tolmezzo – Via del Din 9/A:

lunedì, mercoledì e venerdì 9.00 -14.00

martedì e giovedì 13.00 - 18.00



Orari dello sportello di Majano – Via Bertagnolli, 1 c/o Centro Anziani

(in collaborazione con il Comuni di Majano e l’Associazione Cerchi nell’acqua)

Martedì 15.00 - 18.00

Giovedì 9.00 - 12.00



Orari dello sportello di Gemona – Piazza Antonio Comelli

(in collaborazione con il Comune di Gemona del Friuli)

Venerdì 9.00 - 12.00