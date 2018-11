A Udine acceso l'albero di Natale donato da Sappada

E' stato acceso poco meno di un'ora fa, alle 18, l'albero di Natale di piazzetta Lionello, a Udine. Un evento tanto atteso dalla cittadinanza, anche perchè si tratta di un abete donato dal Comune di Sappada per le festività natalizie.

"L’albero per noi ha un significato particolare non solo perché proviene da Sappada, località ritornata l’anno scorso in Friuli dopo oltre un secolo e mezzo, ma perché è uno delle migliaia di abeti abbattuti dal maltempo nelle scorse settimane. Per questo, come amministratori e come cittadini di Udine, siamo onorati e orgogliosi di poter ricevere questo prezioso dono dal sindaco Manuel Piller Hoffer e da tutta la comunità sappadina, che ringraziamo di cuore - ha sottolineato l’assessore alle attività produttive Maurizio Franz commentando l’arrivo dell’abete in città -".

L’albero è alto oltre nove metri e ha trovato sistemazione nella centralissima piazzetta del Lionello, esattamente di fronte a Palazzo D’Aronco, sede del Comune di Udine. All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco Pietro Fontanini e ill primo cittadino di Sappada Piller Hoffer.



Alla cerimonia di accensione delle luminarie, ha partecipato la Banda di Sappada, la Plodar Plech Musich, intonando brani natalizi e della tradizione sappadina a simbolo di rinascita dalla devastazione ambientale che il maltempo ha provocato il 28 e 29 ottobre scorsi nella località montana.