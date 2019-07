A Udine continua il piano di asfaltature

“Proseguono i lavori di asfaltatura che stanno interessando l’intero tessuto cittadino”, spiega il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici di Udine, Loris Michelini. “Entro il 15 luglio avranno inizio, infatti, gli interventi di rifacimento del manto stradale di via Padova, via dei Tre Galli e via Tricesimo, all’altezza della rotonda di viale Giovanni Paolo II”.

“Dopo Ferragosto, invece, sarà la volta di via Cotonificio e via Marsala, con le quali si andrà a completare l’intero lotto”, continua Michelini. “Ma non è tutto. Nei prossimi mesi saranno avviati altri tre lotti, per un totale di 30 vie e un milione e mezzo di spesa; attualmente sono in corso le gare d’appalto”.

“Con questo piano complessivo, l’Amministrazione intende non solo restituire a Udine un aspetto rispettoso dei cittadini e dei turisti che visitano la città ma anche garantire un’attenzione costante alla sicurezza e all’incolumità di automobilisti, ciclisti e pedoni”, conclude Michelini.