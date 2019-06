A23, chiusura notturna di tre ore tra Udine e Palmanova

Una breve chiusura di tre ore è stata programmata per questa notte per interventi che riguardano il completamento della terza corsia, nel primo sub lotto (Gonars – Palmanova) del quarto lotto (Gonars – Villesse).

Dalla mezzanotte di martedì 11 alle 3 del mattino di mercoledì 12 giugno sarà interdetta al traffico la rampa di collegamento tra la carreggiata sud (direzione Palmanova) della A23 e la carreggiata est della A4 (direzione Trieste). Chi proviene da Tarvisio potrà immettersi in A4 e dirigersi quindi solo verso Venezia. Chi è diretto a Trieste dovrà, invece, uscire a Udine Sud, proseguire fino a Palmanova sulla viabilità ordinaria, per poi rientrare in autostrada al casello di Palmanova. Non è finita però. A San Giorgio di Nogaro dovrà uscire e poi rientrare immettendosi, in carreggiata Est, in direzione Trieste.

La chiusura sarà effettuata per l’allestimento del cantiere all’altezza del nodo di Palmanova dove sarà demolito, nei giorni successivi e in più fasi, il vecchio manufatto che ospitava il traffico da Trieste a Venezia. Il nuovo cavalcavia è già stato costruito ed aperto al traffico agli inizi di giugno.