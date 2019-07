Incidente stradale, intorno alle 23, lungo l'autostrada A28, in comune Fontanafredda, in direzione Conegliano. Sono rimaste coinvolte una Renault e una Hyundai, entrate in collisione poco prima della stazione di servizio. Le due auto hanno terminato la loro corsa sul guardrail. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, la Polizia stradale e i vigili del fuoco di Pordenone.