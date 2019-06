A4 chiusura in notturna per il nodo di Palmanova

Autostrada A4 chiusa questa notte per tre ore all’altezza del nodo di Palmanova. Nell’ambito dei lavori per la terza corsia, Autovie Venete procederà al riposizionamento delle barriere in calcestruzzo in prossimità del nuovo cavalcavia aperto domenica mattina.

Per consentire l’allargamento della sede stradale, dalla mezzanotte alle 3 di giovedì 6 giugno, sarà quindi chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Palmanova e l’allacciamento A4/A23 in direzione Venezia.

Per effetto di queste limitazioni per il traffico proveniente da Trieste verrà imposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Palmanova con rientro a San Giorgio di Nogaro (per chi è diretto a Venezia) e Udine Sud (per la direttrice Tarvisio).