A4: nel 2019 ultima estate 'in cantiere'

Giornate intense per Autovie Venete in questa fine d’anno, caratterizzata da un’accelerazione dei lavori per la terza corsia, da continui incontri a Roma al Mit per seguire passo passo i passaggi necessari per arrivare all’operatività della NewCo e anche per gli auguri, che quest’anno – più che mai – sono stato un momento di soddisfazione condivisa.

Il vice presidente Tiziano Bembo, ieri ha partecipato all’incontro organizzato a Cessalto con tutti i dipendenti che fanno capo a quella sede (operai, manutentori, impiegati), mentre oggi, a Trieste è stato convocato il CdA, al termine del quale il presidente Maurizio Castagna e tutto il consiglio hanno voluto incontrare i dipendenti.

Nel primo pomeriggio, alle 14, a Cervignano, è stata la volta del Presidente della Regione e Commissario Straordinario Massimiliano Fedriga che, insieme all’assessore Graziano Pizzimenti, all’amministratore unico della NewCo Anna Di Pasquale e a Castagna, ha voluto portare il suo saluto e il suo ringraziamento a tutta la struttura di Autovie Venete.

“La rete autostradale gestita da Autovie è non solo il cuore della mobilità del Fvg e dell’Italia ma è il crocevia logistico da e per l’Europa”. Più che soddisfatto per l’accelerazione impressa ai lavori spera che l’estate del 2019 sia l’ultima estate di disagi.

“Il Friuli Venezia Giulia e il Veneto hanno saputo dimostrare di gestire più che bene un’opera strategica - ha aggiunto Fedriga - anche meglio di altri. Sarebbe sbagliato rallentare o peggio fermare il percorso che ora proseguirà con la NewCo, a causa di regole impregnate di burocrazia, che non corrispondono alle necessità reali dei cittadini”.

“Dobbiamo essere tutti orgogliosi della dimostrazione di buona gestione fornita da Autovie che conferma come non esista il pubblico che non funziona ma il privato si. Esistono solo buone o cattive amministrazioni”.

Gli stessi concetti sono stati espressi dall’assessore Pizzimenti che ha sottolineato come questo sia un momento straordinario per tuttto il territorio. Nei dettagli della NewCo, è entrata Anna Di Pasquale, amministratore unico della società che, dopo aver ripercorso le tappe che hanno portato alla costituzione della Società Alto Adriatico, ha sottolineato come il lavoro svolto fino ad ora congiuntamente ai soci, con i diversi soggetti istituzionali coinvolti nell’iter, sia stato estremamente complesso perché si è trattato di predisporre una bozza di accordo di cooperazione fra tutti gli enti coinvolti a cui la nuova legge sulle concessioni attribuisce competenza congiunta. In questo caso, inoltre, la nuova normativa affida all’Art il compito di stabilire un sistema tariffario innovativo rispetto a quello applicato da Autovie Venete e sul quale si predisporrà il nuovo piano finanziario regolatorio.

“La bozza di accordo di cooperazione prevede l’impegno a mantenere tutto il personale dipendente di Autovie Venete - ha precisato Di Pasquale - con il subentro nei contratti senza soluzione di continuità”. Ultimo punto ma non meno importante che ha messo in luce Di Pasquale: ”Quando la situazione sarà definita, le modalità del passaggio del personale dovranno essere elemento di confronto con le parti sociali aziendali e/o con le relative strutture regionali, così come previsto dalla normativa in materia”.

E’ stato insomma un ringraziamento corale e molto sentito quello che la Società ha voluto rivolgere in modo forte a tutti i dipendenti estendendolo anche alle maestranze delle ditte impegnate nei lavori della terza corsia, che nei momenti clou, hanno lavorato 24 ore su 24, in qualsiasi condizione meteo. “Una dimostrazione – ha detto Castagna – che quando si lavora insieme in modo convinto, accomunati da un unico obiettivo, i risultati arrivano sempre”.

Fedriga, Pizzimenti e Castagna hanno espresso l’auspicio che anche il 2019 sia caratterizzato dallo stesso impegno e dalla stessa dedizione.

Il CdA, l’ultimo del 2019, è stato piuttosto tecnico e ha effettuato una serie di valutazioni e approfondimenti rispetto alle deleghe alla luce della proroga del Consiglio, mentre per quanto riguarda il punto all’ordine del giorno relativoall’autoporto di Pontebba, per il quale è prevista una valorizzazione dell’area. E’ stato quindi deciso di procedere alla stesura di un bando per la presentazione di progetti di idee che comprendano anche le modalità di gestione dell’intera zona.