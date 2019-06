Abbandona rifiuti, denunciato un uomo a Monfalcone

È bastata una chiama al Comando di Polizia Locale di Monfalcone che lunedì è intervenuto in via Colombo per accertare la presenza di un cumulo di rifiuti abbandonati, composto principalmente da cartongesso, depositato sul retro di un condominio. Sono quindi iniziate immediatamente le ricerche del responsabile. Si è scoperto che il 'cantiere' di provenienza si trova altrove e i vari inerti sono stati trasportati con un furgone da una persona non iscritta all'albo nazionale dei gestori ambientali.

Oltre al trasporto abusivo, i rifiuti sono anche stati abbandonati sul retro dell’immobile, da dove sono già stati sequestrati e avviati allo smaltimento. Il responsabile è stato denunciato a piede libero per la violazione del Testo unico sull’ambiente. Continua, insomma, l’attività della Polizia Locale a tutela dell’ambiente e per la lotta alla concorrenza sleale.