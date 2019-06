Abbuffate alcoliche sulla soglia dei 40 anni

Secondo Passi, il Sistema di sorveglianza delle Aziende sanitarie, quasi il 67 per cento dei friulani consuma alcol, il 17 per cento anche fuori pasto e quasi il 5 per cento fa un consumo elevato. Questi dati, se messi a confronto con l’assunzione di bevande alcoliche a livello nazionale, pongono la nostra regione tra quelle dove il consumo è peggiore, come viene definito nella tabella di Passi, ossia più elevato che nel resto del Paese.



In Italia, infatti, consuma alcol il 55% degli abitanti (quasi il 10 per cento in meno dei residenti in Friuli-Venezia Giulia), l’8 per cento beve fuori pasto (il 9 per cento in meno di chi vive nella nostra ragione, d’altra parte il bicchiere di vino è considerato un leggero aperitivo soltanto da noi, e nel Veneto) e il 3 per cento fa un consumo elevato (contro il nostro 5).

Anche nel caso di consumo esagerato, i nostri corregionali battono i connazionali con un consumo binge superiore al 13 per cento contro il 9. Il consumo è a maggior rischio per quasi il 28 per cento dei corregionali contro il 9 per cento del resto della popolazione.



Per il direttore del Sert di Udine, Enrico Moratti, i dati dell’indagine Passi sul consumo di alcol nella nostra regione “sono elevati, ma non superiori a quelli del resto d’Italia, se si confrontano con i numeri della Relazione al Parlamento sugli interventi realizzati nel 2018 in materia di alcol e problemi correlati. Bisogna sottolineare – spiega Moratti – che il consumo binge, (ossia l’abbuffata alcolica, che prevede l’assunzione di più bevande in un intervallo di tempo più o meno breve, ndr) in Friuli-Venezia Giulia non riguarda tanto i giovanissimi, quanto i 39enni”.