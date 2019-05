Abuso di alcol, in Fvg 1.600 casi in ospedale

In un anno, i pronto soccorso del Friuli Venezia Giulia hanno registrato 1.600 accessi per abuso di alcol. Di questi, un centinaio sono minorenni, altrettanti sono gli ultrasettantacinquenni.

Sono i numeri piuttosto allarmanti del rapporto del Ministro Giulia Grillo al Parlamento sul consumo di alcolici in Italia, nell’ambito dell’indagine Sos Giovani.

Un altro dato che evidenzia la vastità del problema è l’uso dei farmaci contro l’astinenza da alcol e per prevenire le ricadute. In un anno le dosi somministrate sono state 80mila che rappresentano, di fatto, il 17% del consumo nazionale.

Infine, gli utenti trattati per questo tipo di dipendenze in carico al Servizio sanitario regionale sono oltre 3.400. L’attuale responsabile del pronto soccorso dell’ospedale di Udine, Giuseppe Cravero Ranieri, evidenzia come i casi di coma etilico si verifichino soprattutto nel fine settimana. Il numero di pazienti giovanissimi è in aumento.

Chi non è abituale consumatore, quando esagera con l’alcol rischia di più. Chi, invece, comincia a essere un assuntore seriale, riesce a superare più agevolmente le crisi.

Chi arriva in pronto soccorso alterato dall’alcol è potenzialmente pericoloso anche per il personale sanitario e, purtroppo, non sono mancate le aggressioni a medici e infermieri.