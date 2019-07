Accendono una candela, quattro intossicati

Accendono una candela alla citronella per difendersi dalle zanzare e divampa il rogo. Quattro persone sono rimaste intossicate. È accaduto questa notte a Visogliano di Duino Aurisina. Dopo l'allarme, i vigili del fuoco del Distaccamento di Opicina, insieme al funzionario di turno, sono intervenuti per un principio d'incendio che si è sviluppato in un'abitazione bifamiliare.

Il rogo è partito da una cameretta e poi si è propagato. Quattro persone, tra cui una minorenne, sono state assistite dal personale medico di due ambulanze. Tutte hanno respirato il fumo della combustione. Nessuna sarebbe comunque in pericolo di vita.

Le cause, stando alle prime ipotesi, ancora da accertare, sarebbero riconducibili a una candela lasciata accesa. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.