Accetta un passaggio, ma lui la porta in camporella

Aveva accettato un passaggio in auto da uno sconosciuto. Ma, anziché raggiungere la destinazione, nella zona di Pavia di Udine, l’uomo l’aveva portata in camporella, in una località isolata, dove ha insistito per avere con lei un rapporto sessuale.

La ragazza protagonista della brutta avventura si è rifiutata ed è riuscita a uscire dall'auto, scappando a piedi. L’uomo l’ha inseguita, fino a quando la donna non ha incontrato alcune persone, alle quali ha chiesto aiuto. A quel punto è scattata la chiamata al 112, che ha visto l’intervento dei Carabinieri.