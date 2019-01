Accise e sanzioni, il senatore Ciriani propone cartelli al confine

Ci sono anche dei corregionali tra quanti ogni anno vengono “pizzicati” dopo aver fatto acquisti di carburante, alcolici e tabacchi oltreconfine. Insieme a loro si contano vari turisti, camionisti e persone di passaggio in Friuli Venezia Giulia.

Comperare in Austria e Slovenia prodotti soggetti ad accise non è di per sé vietato, ma esistono dei quantitativi che, se superati, diventano una sorta di 'presunzione' che non si tratta di uso strettamente personale. Il che fa scattare un processo penale, uno amministrativo per il recupero delle imposte evase e la confisca del mezzo.

Quasi sempre i malcapitati non sono malviventi senza scrupoli, tanto che la normativa non applica le più pesanti sanzioni contro il contrabbando: piuttosto, sono persone che ignorano i limiti di legge e acquistano un numero eccessivamente elevato di beni, per riuscire poi a giustificarli come non destinati al commercio.

Ecco quindi che entra in scena la proposta del senatore pordenonese di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani: lungo l’ex fascia confinaria regionale, s'installino degli appositi cartelli di avvertimento con l’indicazione dei quantitativi oltre ai quali scattano indagini, multe e sequestri.

“Una spesa di poco che aiuterà anche i tabaccai e i benzinai della regione, colpiti indirettamente da queste forme di concorrenza internazionale – ha scritto al Governo Conte l’esponente della destra -. A quel punto nessuno potrebbe invocare la buona fede. Solo i veri malintenzionati sforerebbero le quote massime e a guadagnare sarebbe il mercato interno. La stessa immagine turistica del Friuli Venezia Giulia non subirebbe contraccolpi di immagine data la cattiva pubblicità che ne deriva ogni volta che un visitatore incappa in certe esperienze. I contatti con Bruxelles confermano la fattibilità dell’idea e la sua conformità alle regole europee”.

Non è la prima volta che si fa avanti l’ipotesi di una speciale segnaletica di avviso in prossimità delle ex dogane dove i controlli sulle importazioni e sull’immigrazione clandestina sono quotidiani da parte della Guardia di finanza. Secondo Ciriani il progetto deve essere condiviso dalla Regione e da tutti gli enti titolari di strade lungo il perimetro di Stato in modo tale da uniformare le tutele. In altre parole niente distinzioni tra valichi primari come quello di Rabuiese a Trieste e gli ingressi di seconda categoria.