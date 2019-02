Accoltellamento a Codropio: ferito un minorenne

Grave fatto di cronaca, ieri sera, a Codroipo, dove un ragazzo di 17 anni è stato colpito da un fendente alla spalla. L'accoltellatore, un 46enne rumeno, ha colpito il giovane in piazza Giardini.

All'episodio hanno assistito anche gli amici del ragazzo. Il 17enne si sarebbe poi presentato all'ospedale di San Vito al Tagliamento per essere medicato.

Sull'episodio indagano i carabinieri di Codroipo che hanno già provveduto a denunciare l'aggressore e stanno indagando per capire i motivi dell'aggressione.