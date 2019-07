Accoltellamento a Udine, sottoposto a fermo l’aggressore

Proseguono le indagini della Polizia di Stato sulla violenta aggressione che, ieri pomeriggio nel parco del quartiere di San Domenico, a Udine, è terminata con la morte di un 18enne di origine albanese. Il giovane si era trovato con il suo aggressore, un 17enne non accompagnato, anche lui di origine albanese, ospite della comunità Don De Roja.

I due, per motivi ancora non chiari, hanno iniziato un'accesa discussione che è degenerata quando il più giovane ha estratto un coltello da cucina, colpendo al torace il 18enne. Le ferite erano apparse subito gravissime: il ragazzo si è spento poco dopo le 18.30 all’ospedale di Udine.

I dissapori tra i due connazionali sarebbero nati due giorni fa, durante una partita a calcio giocata nella zona. Gli inquirenti sono inoltre in attesa dei risultati dell'autopsia per capire il numero delle coltellate inferte alla vittima.

Gli agenti ha ritrovato la lama a terra, caduta poco distante dal luogo dell'aggressione; il manico era stato gettato in un cestino. L'arma è stata posta sotto sequestro. Il 17enne, che ieri era stato medicato per alcune ferite riportate nell’accoltellamento, nel disperato tentativo di difesa del 18enne, è stato sottoposto a fermo e accompagnato in un’apposita comunità. Dovrà ora rispondere di omicidio di primo grado. Gli atti sono stati inviati alla Procura del Tribunale dei minorenni di Trieste.