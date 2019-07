Accoltellamento di San Domenico, in carcere il minorenne

Sarà trasferito fuori regione e accolto in un istituto penale per minori il 17enne di origine albanese che, lunedì pomeriggio, ha ferito a morte il connazionale Ermal nel parco di San Domenico, a Udine. E’ quanto stabilito dal gip del Tribunale per i minori di Trieste, che ha convalidato il fermo del ragazzo e disposto la sua custodia cautelare in carcere.

Il giovane, ospite in quanto minore straniero non accompagnato della struttura di accoglienza cittadina Casa dell’Immacolata, è accusato di omicidio. Nel corso di una discussione con la vittima, aveva estratto un coltello da cucina, colpendolo al torace. Nonostante la corsa in pronto soccorso, per Ermal non c’era stato nulla da fare e si era spento poche ore dopo l’accoltellamento in ospedale. Fermato subito dopo dalla Polizia di Stato, il 17enne era stato medicato al Santa Maria della Misericordia e poi trasferito in una comunità protetta che ora si appresta a lasciare.

Nel frattempo continuano le indagini che puntano a chiarire l’esatta dinamica dell’aggressione mortale e le ragioni della violenta discussione che sembra fosse iniziata il giorno precedente nell’ambito di una partita di calcio.