Accoltellamento in maccelleria a Pordenone: rimpatriato il titolare

Questa mattina, personale della Polizia di Stato ha accompagnato all’aeroporto “Marco Polo” di Venezia-Tessera il 37enne cittadino bengalese H.P. al quale il Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio ha revocato il permesso di soggiorno a seguito del grave fatto di sangue avvenuto la sera di giovedì 22 novembre dello scorso anno. Per l'uomo è stato disposto l’allontanamento dal Territorio Nazionale ed è stato rimpatriato in Bangladesh.



E' statao quindi imbarcato alle 9.00 di quest'oggi sul volo Venezia-Istanbul-Dacca, con scorta internazionale da parte di agenti della Polizia di Stato.

Cessata definitivamente l’attività commerciale di macelleria etnica gestita dal 37enne, è stata formalizzata dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Pordenone al Comune l’avvenuta esecuzione del provvedimento di espulsione affinché sia adottata la revoca della licenza.



Giovedì 22 novembre scorso, alle ore 20.40 circa, in via Fratelli Bandiera a Pordenone, in una macelleria era stata segnalata una violenta aggressione a colpi di coltello.

Un cittadino pakistano 24enne, era stato trovato dai militari a terra con ferite da arma bianca alla testa.

Le immediate indagini hanno accertato che a seguito di una violenta lite per motivi personali H.P., titolare della macelleria, colpiva con un coltello il pakistano, che è stato accompagnato al locale pronto soccorso.



Quattro giorni dopo, il 26 novembre, il Questore della Provincia di Pordenone dr. Marco Odorisio disponeva la sospensione per sessanta giorni dell’attività dell’esercizio alimentare di commercio al dettaglio.



Nel contempo, è stata avviata l’istruttoria per la revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo rilasciatogli nell’anno 2008 a H.P. Il cittadino bengalese però ha impugnato il provvedimento, presentando ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia. Ricorso respinto il 15 aprile con la seguente motivazione: “Una condizione di intrinseca pericolosità sociale che per le caratteristiche del fatto ha correttamente indotto l’Amministrazione a formulare, a carico dello straniero un giudizio di soggettiva incompatibilità rispetto alla sua permanenza nel Territorio Nazionale. Il disvalore della condotta appare comunque in conflitto con l’obbligo, incombente su ogni individuo di osservare e custodire il valore dell’ordinata, pacifica e sicura convivenza civile”.