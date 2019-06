Acquista un ricambio auto online, ma è una truffa

Un 55enne di Cividale ha acquistato su Internet un pezzo di ricambio per la propria auto, versando una somma di 600 euro, rimanendo vittima di una truffa. In seguito alla denuncia sporta dall'uomo, per la mancata ricezione della merce acquistata, i Carabinieri della Stazione di Faedis, in seguito alle indagini avviate, hanno denunciato una 31enne residente nella provincia di Foggia. La donna aveva messo in vendita on-line il pezzo di ricambio, incassato il denaro, senza però poi inviare l'acquisto al cividalese. La donna è stata denunciata per il reato di truffa aggravata.