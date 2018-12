Addio alla professoressa Anna Maria Masutti

Si è spenta a Udine, martedì 18 dicembre, all'età di 73 anni, la professoressa Anna Maria Masutti.



Laureata in lettere classiche a Padova, per molti anni ha insegnato latino e greco al liceo classico Stellini di Udine. Tra i suoi lavori il prezioso contributo offerto alla cultura friulana con la pubblicazione dei tre volumi di Indici delle "Memorie storiche forogiuliesi", avvenuta tra il 2006 e il 2011. Uno strumento di lavoro indispensabile che consente agli storici e ai cultori di storia patria l’accesso e la consultazione dell’immenso patrimonio di studi e ricerche prodotti dalla Deputazione di storia Patria per il Friuli nel corso di un secolo.



È stata Deputato della Deputazione di storia Patria per il Friuli, istituita con il Decreto Luogotenenziale n. 2026 del 15 dicembre 1918, con il compito di "raccogliere e pubblicare, per mezzo della stampa, studi, storie, cronache, statuti e documenti diplomatici ed altre carte che siano particolarmente importanti per la storia civile, militare, giuridica, economica ed artistica del Friuli".



I funerali saranno celebrati venerdì 21 dicembre alle 15.30 nella chiesa di San Quirino, a Udine.