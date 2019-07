Afghanistan, il generale Miller a Herat per una Security Shura

Il Comandante della missione Resolute Support (RS), Generale (USA) Austin Scott Miller, ha tenuto ieri a Herat un incontro con i vertici governativi, civili e militari della regione Ovest dell’Afghanistan.



Il Generale Miller, giunto nel capoluogo afghano, ha prima visitato un check point dell’Afghan National Army Territorial Force (ANA-TF) e, successivamente, ha raggiunto il palazzo del Governatore di Herat, Abdul Qayum Rahimi, dove il Comandante della Missione NATO in Afghanistan ha presieduto una riunione sulla sicurezza (Security Shura) della regione con i rappresentanti locali delle Forze di sicurezza, delle Istituzioni, del commercio, della sanità e dell’istruzione.



La città di Herat, negli ultimi anni, ha vissuto un notevole sviluppo economico unitamente a quello sociale grazie al consolidamento di una forte leadership negli apparati istituzionali ed è oggi considerata una delle città più sicure dell’Afghanistan. Questa favorevole condizione ha consentito un lento ma progressivo incremento delle attività imprenditoriali, che ha portato diverse aziende specializzate a investire sul territorio con la produzione ed esportazione di: zafferano, marmo, prodotti in plastica e farmaceutici. Lo stesso governatore Rahimi ha sottolineato che la sicurezza dell’area è in questo momento sotto controllo, anche grazie all’impegno quotidiano e costante dell’Afghan National Defence Security Forces (ANDSF).



A “Camp Arena”, sede del Train Advise Assist Command West (TAAC-W), attualmente a guida Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, il Generale Miller si è intrattenuto in un office call con il Generale di Brigata Parmiggiani nel corso del quale è stato aggiornato su tutte le attività di addestramento, consulenza e assistenza che il Comando NATO di Herat svolge a favore delle Unità del 207° Corpo d’Armata afghano e delle Unità di polizia della regione.

Il TAAC-W, cui è affidata nell’ambito della missione la regione Ovest, è composto da uomini e donne dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri.



Resolute Support Mission è composta da militari di 41 nazioni, tutti uniti in un unico scopo, quello di contribuire all’addestramento, all’assistenza e alla consulenza a favore delle Istituzioni e delle Forze di Sicurezza locali al fine di facilitare le condizioni per la creazione di uno stato di diritto, Istituzioni credibili e trasparenti e soprattutto, Forze di Sicurezza autonome e ben equipaggiate. Questo percorso sta portando le Forze di Sicurezza afghane ad assumere il compito di garantire la sicurezza del Paese e dei propri connazionali.



Il Generale Miller, è stato accompagnato dal Vice Ministro della Difesa afghano, Mohammad Yasin Zia, dal Vice Ministro dell’Interno, Kosh Sadat, dal Direttore dell’Independent Directorate of Local Governance (IDLG), Abdul Matin Bek, dal Vicecomandante di RS e Italian Senior National Representative, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Camporeale, e dal Comandante del TAAC-West, Generale di Brigata Giovanni Parmiggiani.