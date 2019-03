Aggrediscono e insultano i clienti di un bar: due denunce

Questa notte la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato alla locale Procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento due cittadini italiani, F.C. del 1986 e S.S. del 1987, già noti alle forze dell’ordine.

Entrati in un bar del centro città, i due hanno cominciato a infastidire gli altri clienti, in particolare con un gruppo di giovani che si trovavano all’esterno. Sono volati alcuni tavolini e bicchieri e sono stati pronunciati insulti razziali.

Sul posto è intervenuto un equipaggio della Squadra Volante e gli operatori sono riusciti a fatica a fare desistere i due e accompagnarli in Questura, dove hanno mantenuto un comportamento ostile, aggressivo e provocatorio.

Dopo le formalità di rito, F.C. e S.S. sono stati denunciati.