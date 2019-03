Aggressioni in stazione a Udine: tre denunce

Ancora scene di violenza in stazione a Udine, nei giorni scorsi. La Sezione di Polizia Ferroviaria del capoluogo friulano ha identificato tre persone, due di nazionalità nigeriana e una italiana, che hanno aggredito personale operante all'interno della stazione e danneggiato i locali.

Il primo episodio, in ordine di tempo, è accaduto qualche giorno fa nella zona della biglietteria. Una coppia di cittadini stranieri hanno inscenato una protesta contro il personale della biglietteria, pretendendo di farsi rimborsare dei titoli di viaggio già vidimati e utilizzati per raggiungere l'Austria, Paese che aveva già respinto i due stranieri. Non riuscendo a ottenere quanto richiesto, la coppia si è scagliata contro il vetro che separa il personale dal pubblico, infrangendolo con un pugno per darsi subito alla fuga.



La Polfer, però, grazie alle immagini di videosorveglianza della stazione è riuscita a identificare i due nigeriani.



Il secondo episodio, sempre risalente ad alcuni giorni fa, ha visto protagonista un giovane italiano che con un cane di razza Pittbull ha devastato il suo negozio. E' stato lo stesso esercente a chiedere aiuto agli agenti, spaventato dalla violenta reazione del cliente invitato a lasciare fuori dal negozio il cane.

Il titolare del negozio è stato preso a male parole dal giovane che poi si è scagliato contro le vetrate, infrangendole. Non soddisfatto l'uomo ha anche danneggiato la lastra di plexiglas posta a protezione della cassa. Il personale di Polizia di questa Sezione, giunto prontamente sul posto, è riuscito a rintracciare e bloccare l’autore dei fatti assicurandolo alla giustizia.