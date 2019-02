Agli studenti friulani piace l'istituto tecnico

Sono terminate il 31 gennaio le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020, che si erano aperte lo scorso 7 gennaio. La domanda era on line per la primaria, la secondaria di primo e secondo grado, cartacea per l’infanzia. L’87,46% delle famiglie in Friuli Venezia Giulia ha effettuato l’iscrizione on line in autonomia, a casa, mentre la media nazionale di chi ha svolto questa procedura tramite pc si attesta al 69%.

Secondo i primissimi dati disponibili, in Italia il 55,4% degli studenti che a settembre frequenterà una classe prima della scuola secondaria di secondo grado ha optato per un indirizzo liceale. Anche per l’anno scolastico 2019/2020, dunque, i licei si confermano in testa alle preferenze. Lo scorso anno erano stati scelti dal 55,3% dei neo iscritti. In crescita anche gli istituti tecnici, che passano dal 30,7% delle preferenze dello scorso anno al 31% del 2019/2020. Lieve calo per i professionali, scelti dal 13,6% dei ragazzi rispetto al 14% del 2018/2019.

Per quanto riguarda la nostra regione, il 36,5% dei ragazzi ha scelto una scuola secondaria di secondo grado con indirizzo tecnico.