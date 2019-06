Ai domiciliari, progetta la fuga. Ma i militari lo fermano prima

Era ai domiciliari nella sua residenza a Tavagnacco, ma stava progettando la fuga, per nascondersi nel suo Paese e sottrarsi così alla giustizia.

Protagonista un 23enne albanese, condannato per spaccio, che si era già reso protagonista di diverse violazioni della misura cautelare adottata a suo carico. Quando si sono accorti dei suoi piani, i Carabinieri del Norm di Udine lo hanno fermato, per poi accompagnarlo in carcere.

A casa sua, durante la perquisizione, sono stati anche trovati e sequestrati 2 grammi di cocaina.