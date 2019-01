Ai Rizzi addio alla sosta selvaggia

Addio sosta selvaggia ai Rizzi, nella zona dello Friuli, in occasione delle partite di calcio. Il Comune di Udine, in accordo con la Questura e la Polizia Locale, ha aggiornato la segnaletica dell'area dello stadio.

Sono stati aggiunti nuovi stalli di sosta riservata agli invalidi, nel parcheggio sud e in via Bottecchia, a disposizione anche degli utenti del Carnera. Nuovi divieti di fermata in via Candolini, una delle zone più battute dai tifosi, sia sul lato del centro sportivo Bruseschi sia sul lato della tribuna dello stadio, e in via Mainerio e via Girolamo della casa. Istituito anche il senso unico di circolazione lungo il sottopasso di collegamento tra via Candolini e via Bottecchia, in direzione di quest'ultima via.

Attenzione, perché i nuovi divieti saranno in vigore già sabato sera, quando al Friuli si giocherà Udinese-Parma. Per controllare che la nuova segnaletica venga rispettata saranno attuati controlli capillari. Ai trasgressori saranno applicate sanzioni di 42 euro, mentre per i divieti di fermata si rischia la rimozione del veicolo.

Rimarranno in vigore le limitazioni alla circolazione già attive da diversi mesi in alcune vie dei Rizzi, da via Brescia a via Lombardia, da via Sondrio a via Crema, da via Fagagna a via Milano enel tratto compreso tra via Sondrio e via Bergamo, dove potranno circolare soltanto i residenti e i frontisti.