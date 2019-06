Aiello, perde il controllo dell'auto, che finisce ruote all'aria

Brutto incidente sulla la provinciale 126, la strada dell'Outlet Village Palmanova, ad Aiello del Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Manzano, il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo, che si è cappottato in mezzo alla strada.

È successo intorno alle 20; sul posto, dopo l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli che hanno estratto il conducente del veicolo poiché nell'impatto era rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

E' atterrato anche elicottero sanitario decollato dalla elibase di Campoformido. L'uomo, un cittadino senegalese di 43 anni, è stato trasportato in volo all'ospedale di Udine. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita.