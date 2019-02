Al via le bonifiche dell'Area Torvis

"L'impegno della Regione è di sostenere e favorire lo sviluppo del comparto agricolo del Friuli Venezia Giulia. In quest'ottica l'opera, avviata nella cosiddetta Area Torvis per garantire un miglior apporto di risorse idriche alla Bassa Friulana, rappresenta una concreta testimonianza della volontà di questa amministrazione". Lo ha detto oggi a Torviscosa l'assessore regionale alle Risorse agricole, forestali e ittiche Stefano Zannier, a margine del sopralluogo compiuto nella zona interessata ai lavori di bonifica che coinvolgono un'area compresa tra la strada regionale 14 e la confluenza dei due corsi d'acqua dell'Aussa e del Corno.

Nel dettaglio sarà migliorata l'efficienza irrigua della rete idraulica ricadente all'interno del bacino a scolo meccanico. Gli interventi prevedono una nuova opera di sostegno sulla roggia Maistra, il rifacimento di un manufatto di presa sul canale Zumello e il ripristino delle sezioni idrauliche delle rogge Maistra, Famula, Mortegliana attraverso il consolidamento delle sponde e la relativa pulizia. Il programma per la parte irrigua si concentrerà anche sulla roggia Zuina, dove si provvederà a impermeabilizzare il fondo con un telo per ovviare al problema della dispersione dell'acqua.

L'assessore ha sottolineato la brevità dei tempi di realizzazione a fronte di un programma particolarmente impegnativo, che comprende sia la parte di bonifica che quella del potenziamento dell'apporto idrico al comparto agricolo attraverso un'azione di efficientamento del sistema irriguo. La durata contrattuale dei lavori prevista è di 24 mesi, nel corso dei quali è compreso anche il trattamento del materiale proveniente dallo scavo dei canali il cui riutilizzo verrà destinato alla opera di arginatura.

Spesa stanziata dalla Regione (direzione Agricoltura) per l'opera: 3 milioni e mezzo di euro che, oltre ai lavori, coprono anche le spese tecniche, l'Iva e i compensi per gli espropri. La gestione dell'intervento è affidata in delegazione amministrativa dalla Regione al Consorzio di bonifica Pianura friulana.

Ha partecipato al sopralluogo assieme all'assessore Zannier anche il consigliere regionale Alberto Budai; presenti anche i vertici consortili - con la presidente Rosanna Clocchiatti, il suo vice Giorgio Venier Romano, il rappresentante della Regione in Deputazione, Palmina Mian, e il componente della Deputazione Carlo Feresin - i sindaci e i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Torviscosa e Bagnaria Arsa.

"E' stato dato avvio a un intervento fondamentale per quest'area della Bassa Friulana", ha detto Clocchiatti, "che contempera le esigenze di salvaguardia idraulica del territorio con il miglioramento ed efficientamento della risorsa idrica a fini irrigui. E' una tappa importante in un percorso che auspichiamo possa continuare nel solco della collaborazione con le amministrazioni comunali e il supporto fondamentale della Regione".