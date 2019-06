Al voltante ubriaca, danneggia le auto in sosta

Esce di strada e finisce contro due auto in sosta: aveva un tasso alcolemico tre volte superiore alle norma. Protagonista della vicenda una 43enne residente nella città sul Noncello che ieri sera verso le 22, in piazzale dei Mutilati, a Pordenone, ha perso il controllo della propria Opel e ha sbattuto contro altri due veicoli.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, la quale si è accorta che la donna mostrava i segni tipici dell’assunzione di alcol. E l’etilometro ha misurato, appunto, un tasso tre volte superiore al limite massimo consentito per la guida. Alla 43enne è stata ritirata la patente, decurtata di 10 punti, ed è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.