Alberi caduti, chiusa la provinciale 127

Diverse piante sono cadute sulla carreggiata tra Majano e la frazione di Cimano di San Daniele del Friuli. La situazione, di elevata pericolosità, visto il perdurare del maltempo, ha richiesto la chiusura della strada provinciale 127. Le forti raffiche di vento hanno richiesto diversi interventi dei vigili del fuoco volontari di San Daniele e del Distaccamento di Gemona del Friuli. Bloccata la circolazione stradale dalla tarda mattinata di oggi.

Per fortuna, nonostante gli alberi rovinati sulla sede stradale, nessuno è rimasto ferito. Evidentemente gli automobilisti sono stati prudenti e hanno rispettato i segnali sistemati a bordo strada. Per evitare situazione di pericolosità, è stato ritenuto prudente chiudere il tratto che collega San Daniele a Majano dal km 0 al km 3+250.

Fvg Strade ha già informato gli utenti della chiusura del tratto della provinciale che prende il nome di Sottobosco e porta in direzione Cornino. L'evento più importante è stata la caduta concomitante di due grossi alberi che hanno bloccato improvvisamente il tratto di strada. Sul posto, oltre ai pompieri, anche la Protezione Civile e i carabinieri; sono stati informati i sindaci dei due Comuni. E' necessario prestare la massima attenzione per chi si trova al volante in queste zone, per le continue raffiche di vento forte.