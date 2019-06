Alberi e pali pericolanti, chiusa la provinciale del Cornappo

E' stata chiusa, come predisposto dall'ordinanza dei sindaci di Nimis e di Taipana, la Strada Provinciale 38 "del Cornappo" che collega i due comuni. Il provvedimento è stato assunto nella serata di ieri a seguito delle condizioni meteo avverse che hanno causato la caduta di numerose piante sulla carreggiata. Alcuni alberi, infatti, sono ancora pericolanti. Al lavoro sul territorio la squadra degli operai e quella dei vigili del fuoco dei volontari di Cornappo per mettere in sicurezza anche altre zone. È stata contattata anche la Telecom per la presenza di pali pericolanti del telefono.



Il sindaco di Taipana, Alan Cecutti, sottolinea che si tratta di una rete di distribuzione che ha bisogno assolutamente di essere migliorata poiché molti pali sono ormai marci. Chiusa anche, sempre con ordinanza sindacale, la scuola dell'infanzia e primaria per la giornata di oggi. Il traffico diretto e proveniente da Taipana capoluogo è stato deviato su Lusevera, attraverso la frazione di Villanova delle Grotte. La forte grandinata e le copiose precipitazioni hanno causato anche una ulteriore frana in paese.