Albero cade sulla linea elettrica: Paularo senza fornitura

E-Distribuzione comunica che questa mattina, a seguito dell'ondata di maltempo che ha interessato il Friuli Venezia Giulia, un grosso albero presente fuori dalla fascia di rispetto si è abbattuto su una linea elettrica di Media Tensione, rompendo i conduttori di due campate e distruggendo in modo irreparabile un traliccio, interrompendo la fornitura al comune di Paularo.



I tecnici specializzati intervenuti tempestivamente sul posto, constatata l'irreparabilità della linea in tempi rapidi, hanno avviato la realizzazione di un "by pass" attraverso un cavo elettrico posato attraverso l'utilizzo di un mezzo speciale. Sono stati allestiti anche dei gruppi elettrogeni



Il servizio sarà ripristinato nella tarda serata di oggi.



I tecnici di E-Distribuzione sono costantemente in contatto con il Sindaco di Paularo e aggiornano costantemente sulla situazione il tavolo operativo della Protezione Civile regionale al quale partecipano fin dalla sua convocazione.