Alcol alla guida, tre patenti ritirate nel Pordenonese

I Carabinieri di Sacile e Caneva hanno ritirato tre patenti per guida in stato di ebrezza. Il primo caso riguarda un 48enne albanese, residente a Pordenone, con precedenti specifici. L’8 luglio l’uomo, alla guida di una Ford Fiesta, aveva provocato un incidente frontale, in via Matteotti, a Sacile. Per evitare una colonna di auto ferme al passaggio a livello, aveva bruscamente sterzato, impattando contro un’altra Ford; il conducente era rimasto ferito. Il 48enne guidava con un tasso di alcol nel sangue pari a 2,53 g/l.

A Porcia denunciato un 24enne militare Usaf di stanza ad Aviano che, il 24 luglio, procedeva zigzagando lungo via Lazio. Fermato, è risultato positivo all’alcoltest con un valore pari a 2,46 g/l.

Infine, denunciato anche un 55enne di Fontanafredda che nella serata di giovedì 25 luglio, lungo la Pontebbana, ha svoltato a sinistra al semaforo di via Guerrazzi senza accorgersi dell’arrivo di un motociclista. Con la sua Fiat Marea aveva quindi travolto il centauro, che ha rimediato ferite guaribili in 20 giorni. Il 55enne aveva un valore di alcolemia pari a 1,38 g/l.