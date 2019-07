Allarme per una cisterna che perde sostanze corrosive

I vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste sono intervenuti con la squadra del Distaccamento di Muggia e la partenza del Nucleo Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico, per contenere uno sversamento di un prodotto corrosivo da una cisterna di capacità di circa mille litri; è successo questa mattina, alle 11.30, in un’azienda di autotrasporti in Località Mattonaia, a San Dorligo della Valle.

Per evitare ogni pericolo e consentire le operazioni di soccorso, i vigli del fuoco hanno atteso l’arrivo di una cisterna vuota e hanno provveduto al travaso del prodotto.