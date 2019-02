Alleanza 3.0: cura dimagrante

Non sembra esserci pace per i soci, i dipendenti e più in generale per la struttura delle cooperative del Friuli Venezia Giulia. Dopo il grande tsunami che ha travolto prima le Cooperative operaie e poi CoopCa, portando nel 2015 al fallimento una società con 110 anni di storia, un terremoto sembra oggi minacciare Coop Alleanza 3.0, la più grande fra le cooperative di consumatori in Italia, nata nel 2016 dalla fusione di Coop Adriatica, Coop Estense e Coop Consumatori Nordest. Un colosso che conta più di 2.300.000 soci, 22 mila dipendenti e quasi 400 punti vendita dislocati in nove regioni.



A inizio 2019, infatti, Coop Alleanza 3.0, dopo la chiusura negativa del bilancio 2017 (con una perdita di 37,6 milioni di euro), ha preso alcune decisioni che hanno allarmato soci, consumatori e mercati. Durante un incontro con le organizzazioni sindacali nazionali ha infatti annunciato l’esubero di 752 dipendenti full time tra il personale amministrativo impiegato nelle attuali sedi presenti in tutto il territorio nazionale, in proporzione alla dimensione delle stesse.



“Si tratta di una ristrutturazione interna ed esterna per aumentare l’efficienza della struttura organizzativa, razionalizzando i costi, che riguarderà per lo più le sedi dell’Emilia Romagna – spiega il vice presidente dei Coop Alleanza 3.0, Dino Bomben, che si dichiara tranquillo sul futuro della società -. Non si può parlare di crisi per una coop i cui soci aumentano di 110.000 unità all’anno. Si tratta invece di un’azione fisiologica dopo una fusione, soltanto che, invece di farlo all’indomani della nascita della cooperativa, ci siamo dati il tempo di valutare con attenzione le aree e le modalità di intervento. Il nuovo modello organizzativo prevede una revisione delle strutture centrali, l’eliminazione di ridondanze di ruoli o attività e la semplificazione dei processi.



Per questo motivo ci impegniamo a ricollocare i dipendenti. Per restare sul mercato attuale c’è bisogno di una struttura snella che risponda velocemente agli input che riceve. Puntiamo a raggiungere questo risultato, nella massima trasparenza e nel confronto con sindacati e dipendenti per tutelare le persone, mettendo in atto tutte le misure possibili per gestire la ricollocazione e azzerare gli impatti occupazionali, nell’arco di un biennio. Nei prossimi mesi saranno presentate le linee guida che ci permetteranno di realizzare questi obiettivi”.