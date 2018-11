Allerta meteo arancione in Fvg fino a domani sera: 665 utenze senza elettricità. Black out delle linee telefoniche fisse a Rigolato

Prosegue l'allerta meteo sul Friuli Venezia Giulia, anche per la giornata di domani, domenica 4 novembre.



Sabato 3 novembre, sono state evacuate ancora 8 persone, 4 a Ovaro, 3 a Comeglians, 1 a Forni di Sotto, mentre sono ancora scollegate dalla rete elettrica 665 utenze. Nei comuni di Paularo e Lauco sono oltre 100 le utenze disalimentate, numero che scende sotto i 50 nei Comuni di Forni di Sotto, Verzegnis, Forni Avoltri, Socchieve. E' però stato segnalato il black out delle linee telefoniche fisse a Rigolato.



Attualmente i livelli di tutti i corsi d'acqua principali (Livenza, Meduna, Noncello e Tagliamento) sono sotto i livelli di guardia.

Sabato, sono stati un centinaio i volontari impegnati in interventi e monitoraggio del territorio con 26 mezzi, mentre sono ancora attivi sei Centri Operativi Comunali: Forni di Sotto, Forni di Sopra, Forni Avoltri, Ovaro, Sauris, Paularo.



Dalla sede di Palmanova continuano le attività di coordinamento dei soccorsi e dell’organizzazione degli interventi in sinergia con i gestori delle infrastrutture viarie e di rete per il progressivo rientro alla normalità nelle aree colpite. Attivati e operativi i volontari che hanno raggiunto le località della Carnia e sono stati coordinati in interventi e di supporto ai Centri Operativi Comunali (COC). Continuano gli interventi di prima emergenza nei Comuni colpiti dal maltempo dei giorno scorsi; sono 70 gli interventi urgenti avviati dalla Protezione civile regionale in 22 Comuni che stanno consentendo di intervenire per la messa in sicurezza e il ripristino delle situazioni più gravi e pericolose.



Previsioni per domenica 4 novembre

Fino a domenica sera, dunque, la depressione presente da giorni sul Mediterraneo occidentale, allontanandosi temporaneamente verso ovest, darà origine ad un afflusso di correnti più secche, da sud-est in quota, nordest nei bassi strati. Da lunedì invece, sulla regione, riprenderanno ad affluire moderate correnti sudorientali umide. E', quindi, ancora allerta arancio sulla zona Fvg-b e gialla su zona Fvg-a per rischio idrogeologico. Alla luce delle numerose criticità idrogeologiche verificatesi sul territorio montano e delle nuove precipitazioni previste, saranno ancora possibili locali situazioni di crisi della rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii e delle sponde fluviali con possibili interruzioni della viabilità. Nella zona b in particolare in Carnia, tali fenomeni potranno essere maggiormente diffusi.



Sabato 3 novembre non si segnalano piogge significative e – buone notizie - le previsioni per la giornata di domani 4 novembre non prevedono fenomeni meteo significativi. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata al mattino, poi in attenuazione.



Viabilità: aggiornamento di Fvg Strade delle 18 di sabato 3 novembre

SS 52 "Carnica": TRANSITABILE; in alcuni tratti a senso unico alternato

SR 355: TRANSITABILE; a Comeglians senso unico alternato e limitazione 3,5 ton sul ponte in ferro comunale

SR 465: TRANSITABILE DALLE ORE 19; in alcuni tratti a senso unico alternato

SR 251"della Val Cellina": TRANSITABILE; in loc. Barcis transito consentito a 30 km/h dal km 70+200 al km 72+200; tratto a senso unico alternato al km 76+400; si raccomanda massima prudenza fino a Erto e Casso

SR 552 "del Passo Rest": chiusa dopo l'abitato di Tramonti di Sopra dal km 23+800 al km 7+200

SR UD 73 “del Lumiei” TRANSITABILE fino a Sauris; chiusa per caduta massi e alberi dal km 17+600 al km 19+747 (ultimo tratto dopo Sauris di Sopra)

SR UD 1 "della Val d'Arzino" chiusa dal km 14+000 al km 16+000 per presenza cavo Enel pericolante sulla carreggiata

SR UD 123 "dello Zoncolan" chiusa; intervento di messa in sicurezza in corso

SR UD 110 "di Pramollo" chiusa dal km 9+000 al km 13+000; intervento di messa in sicurezza in corso

SR UD 40 "di Paularo" chiusa per caduta massi dal km 3+300 al km 5+500

SR UD 23 "della Val d'Incaroio" chiusa dal km 14+000 al km 16+425 con intervento di messa in sicurezza in corso

SR UD 24 "della Val Pontaiba" chiusa dal km 7+600 al km 9+461 (fuori dal centro abitato) con intervento di messa in sicurezza in corso

SR PN 57 “di Campone” chiusa dal km 11+300 al km 16+500

SR PN 27 loc. Rauscedo guado chiuso dal km 11+500 al km 13+500

SR PN 51 loc. Cordenons guado chiuso dal km 4+000 al km 5+800

Interventi di messa in sicurezza in corso su tutta la zona.