Allerta meteo: ancora piogge in Friuli

Un altro fronte, più moderato e con aria più fredda, sta risalendo l'Adriatico per dirigersi principalmente verso la Slovenia, ma interesserà anche la nostra regione nella prossima notte. Dalla sera e fino a domattina sono previste precipitazioni da moderate a localmente abbondanti, con quota neve sulle Alpi Giulie oltre gli 800 metri circa, in calo nella notte a 600 metri. Altrove oltre i 1000-1200 metri circa, ma in calo nella notte a 700 metri. I venti saranno in genere deboli o moderati. Dal pomeriggio di domani, domenica 3 febbraio, il tempo tenderà a migliorare. Da lunedì e per vari giorni bel tempo.



Allagemnti e disagi in molte zone della regione

Nel corso della mattinata sono stati segnalati allagamenti nei Comuni di Resia, Cividale del Friuli, Meduno, Forni di Sopra, caduta alberi a Sequals e a San Leonardo, in località Cemur. Si è verificata una frana sulla strada comunale tra Jesizza e bivio Cravero, in comune di S. Leonardo, un cedimento stradale lungo la ex SP 42 della Val Cosa in comune di Castelnovo del Friuli, ed frana su strada comunale da Costa Beorchia a Castelnovo del Friuli in Comune di Pinzano al Tagliamento.

Nel pomeriggio, su indicazione del sindaco, è stata chiusa ad Ampezzo una strada comunale senza provocare l’isolamento di alcuna frazione. Sono proseguiti i monitoraggi del territorio e dei corsi d’acqua da parte di numerose Squadre Comunali.



Fiumi osservati speciali

Nel corso della mattinata i principali corsi d’acqua di pianura (Livenza, Tagliamento, Torre, Natisone, Judrio, Isonzo e Vipacco) si sono ingrossati e attualmente i livelli sono in lieve diminuzione. Rimane attivato il Servizio di Piena del Fiume Tagliamento, nella tarda serata è previsto il transito dell’onda di piena a Latisana che si manterrà prossima al livello di guardia. Il fiume Isonzo a Salcano (SLO) alle ore 17:00 ha una portata superiore ai 1200 mc/s in diminuzione; il livello dell’idrometro a Gradisca d’Isonzo alle ore 17:00 è pari a 8,02 m, in diminuzione. Nel sottobacino del Torrente Malina risultano chiusi i guadi in Comune di Remanzacco.

Nel pomeriggio il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche ha chiuso il Servizio di piena del fiume Livenza; tutti i valori degli idrometri risultano inferiori ai livelli di guardia. Nel bacino del Cellina - Meduna, gli scarichi delle dighe sono in esaurimento. Rimangono chiusi i guadi di Murlis e Rauscedo.