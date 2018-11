Allerta regionale: vento forte sul Friuli Venezia Giulia e temperature in picchiata

Il tanto atteso freddo è arrivato e con lui anche un nuovo allerta meteo, diverso dagli ultimi che hanno preceduto gli ultimi eventi atmosferici che hanno pesantemente danneggiato la Carnia, il Friuli Occidentale e provocato nuove erosioni sulle spiagge di Lignano e Grado. Stavolto l'allerta riguarda le raffiche di vento molto forte attese da oggi su tutta la regione e in particolare nel capoluogo giuliano e provincia.



Una depressione sulle Alpi, spostandosi verso la Francia, favorisce sulla Regione l'afflusso di aria umida da sud-ovest in quota e di aria fredda da nord-est al suolo; martedì mattina passerà un

fronte. Tra lunedì 19 novembre e martedì 20 novembre è prevista Bora sostenuta sulla costa, in intensificazione da lunedì sera sul golfo di Trieste e sul Carso fino a molto forte, con raffiche che

potranno raggiungere nella notte i 120 km orari. Saranno probabili piogge in genere moderate, e qualche fase di neve sul Carso di notte e nella prima mattina di martedì. Dal pomeriggio di martedì

attenuazione delle piogge e del vento.



Previsioni meteo di Osmer Arpa Fvg

Martedì 20 novembre

Di notte e al mattino cielo coperto con precipitazioni diffuse, in genere moderate, localmente più abbondanti verso est. Nevicate inizialmente oltre i 300 m, in successivo rialzo sul Carso e sulle Prealpi. Soffierà Bora sostenuta in pianura, forte o molto forte sulla costa con raffiche sui 120 km orari. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni e del vento.

Mercoledì 21 novembre

Cielo da poco nuvoloso a variabile. Gelate notturne sui monti anche a fondovalle, con ghiaccio al suolo sulle zone innevate. Sulla costa soffierà Bora moderata.

Giovedì 22 novembre

Cielo sereno o poco nuvoloso con Bora moderata sulla costa. Possibili nubi basse al mattino sul Tarvisiano. Freddo di notte e al mattino nei fondovalle con inversione termica.