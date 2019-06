Anche a Gorizia festeggiati i 205 anni dell'Arma dei Carabinieri

Festeggiata stamattina anche a Gorizia, all'interno della Caserma 'Generale Galvaligi', sede del Comando Provinciale Carabinieri, la ricorrenza dei 205 anni dalla fondazione dell'Arma.

Nell’occasione il Comandante Provinciale, il tenente colonnello Alessandro Carboni, dopo la lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale, assieme al Comandante del 13° Reggimento Carabinieri 'F.V.G.', Colonnello Patrizio La Spada, ha proceduto al conferimento delle ricompense al personale che si è distinto in attività di servizio sia in Patria che nei Teatri Operativi.

Sono stati tributati ai militari del 13° Reggimento tre encomi solenni, ventitré encomi semplici e ventisette elogi per l’elevata professionalità dimostrata in servizio, lo spiccato senso del dovere ed il sostanziale contributo fornito per elevare il prestigio dell’Arma dei Carabinieri nel contesto multinazionale delle missioni all’estero.

A quattordici militari dell’Arma territoriale sono stati concessi altrettanti encomi, per operazioni di servizio svolte a favore della popolazione goriziana.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Gorizia, dopo aver ringraziato i presenti per la vicinanza dimostrata all’Arma e ricordato il sacrificio dei Caduti dell’Arma per il bene comune, ha illustrato l’attività dell’Arma in questa Provincia evidenziando che negli ultimi 12 mesi si è conseguito un incisivo e capillare controllo del territorio attraverso 14mila servizi, per complessive ore 78.189 di attività preventive che hanno consentito di controllare oltre 93mila persone e 70.800 vetture, di rilevare 297 incidenti stradali, di cui 145 senza feriti, 152 con feriti e 5 mortali e di ritirare 177 patenti, 82 delle quali per guida in stato di ebrezza alcolica e 11 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L’impegno dell’Arma nelle attività di mantenimento dell’Ordine e della Sicurezza pubblica è stato altresì espresso attraverso 722 servizi di ordine pubblico con il dispiegamento di 975 militari.

L’intensificazione dell’attività info-investigativa e le complesse ed articolate attività d’indagine, condotte in stretta sinergia operativa con i Reparti Speciali arealmente presenti (NAS, NOE, SEZIONE ANTICRIMINE E NUCLEO ISPETTORATO DEL LAVORO), sostenute da perquisizioni ed ispezioni a mezzi e persone, hanno consentito di perseguire 3011 reati totali, 773 dei quali scoperti, di trarre in arresto 94 persone e deferirne alla competente Autorità Giudiziaria in stato di libertà 1147, sequestrare complessivamente 2.409 grammi di stupefacente vario, 606 dosi pronte all’uso e 200 piante di marijuana.

Tra le maggiori attività di Polizia giudiziaria vanno ricordate l’arresto di 15 persone, avvenuto in giugno 2018 tra Italia, Slovenia e Croazia, dedite al traffico illegale di armi da guerra; attività svoltasi in coordinamento internazionale tra il Reparto Operativo Carabinieri di Gorizia e le Autorità di Polizia di Slovenia e Croazia, che si concludeva con il sequestro, anche in T.N., di ingenti quantitativi di armi; l’arresto di sei cittadini cinesi responsabili di efferate rapine nell’ambito del triveneto; il fermo di un cittadino goriziano, avvenuto in settembre 2018, responsabile di traffico internazionale e detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantità di stupefacenti 'pesanti', nonché di possesso di numerose banconote false; i più recenti arresti di un impresario Monfalconese responsabile di attività di 'caporalato' ai danni dei propri dipendenti; il sequestro di un capannone dove erano state stoccate, per il successivo smaltimento illecito, circa 1000 tonnellate di rifiuti speciali.

Per conservare e migliorare la qualità della vita della provincia goriziana sono scese in campo anche le specialità dell’Arma, in particolare il Nucleo Antisofisticazioni (N.A.S.), che ha vigilato nei settori alimentare, farmaceutico ed ospedaliero; il Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.) a difesa dell’ambiente (cicli di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, discariche abusive, controllando l’impatto sull’ecosistema provinciale di diversi complessi industriali, senza lesinare controlli e verifiche sullo stato di salute delle acque dei fiumi e della fascia costiera); il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (T.P.C.), che ha vigilato sui nostri beni culturali ed il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Gorizia (N.I.L.) che tutela il particolare settore del rispetto della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Prosegue ancora l’attività di prevenzione e informazione mediante cicli di conferenze svolte da Ufficiali dell’Arma nei confronti degli studenti dei vari gradi di istruzione, per infondere 'la cultura della legalità', nonché, a livello Comunale, nei confronti degli anziani per metterli in guardia sulle truffe ai loro danni.