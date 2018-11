Anche il Club alpino si mobilita per le nostre montagne

Anche il Club alpino italiano è pronto a scendere in campo per portare un aiuto alle nostre montagne, messe in ginocchio dall’ondata di maltempo della scorsa settimana. Martedì 13 novembre, alle 11.30, nella sede centrale del Cai (in via Petrella 19 a Milano), si terrà la conferenza stampa di presentazione della raccolta fondi ‘Aiutiamo le montagne di Nord-Est'.

I proventi saranno destinati al ripristino della rete sentieristica e dei rifugi in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Alto Adige, gravemente danneggiati dagli eccezionali eventi meteo. Interverranno Vincenzo Torti, presidente generale Club alpino italiano, e i vicepresidenti Antonio Montaninerale ed Erminio Quartiani.

Nell'ambito della conferenza sarà presentato il convegno ‘Quali i limiti dell'outdoor?’, in programma domenica 25 novembre a Finale Ligure, che affronterà il tema della crescita delle attività outdoor (escursionismo a piedi e con le ciaspole, arrampicata, mountain bike, speleologia) in relazione ai limiti posti dall'ambiente naturale, in particolare in un territorio fragile come quello ligure.