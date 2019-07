Ancora furbetti del cassonetto a Pordenone

Ancora in azione i furbetti del cassonetto a Pordenone. Si erano organizzati in tre per portare rifiuti nell’area di via Volt de Querini, ma un 44enne cinese titolare di attività commerciale e due connazionali, che volevano scaricare i rifiuti in modo non corretto, sono stati ripresi dagli agenti dell’Unità decoro e ambiente della Polizia municipale e sanzionati con una multa di 166 euro.