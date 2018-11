Ancora ladri in azione in Friuli

Raid ladresco in provincia di Udine e nel Friuli Occidentale. A Sacile i topi d’appartamento hanno agito nel cuore notte in via Molino, dove hanno smontato la serratura della porta, e nella casa di un anziano dove hanno rovistato in tutti gli armadi. In un’altra abitazione hanno rubato 600 euro dopo essere entrati dalla finestra del bagno.

Ladri acrobati invece a Udine: dopo essersi arrampicati sulle grondaie, i malviventi hanno messo a soqquadro due appartamenti in via Collalto e in via Sacile dove sono spariti denaro contante e monili d’oro.

Su tutti i casi indagano i Carabinieri che raccomandano ai cittadini di segnalare al 112 auto o persone sospette per contenere i colpi in abitazione.