Ancora topi d'appartamento in azione in Friuli

Ladri in azione in provincia di Udine. A Tricesimo colpo in via della Natività tra le 19 e le 22.40; in assenza dei proprietari, mediante l'effrazione della finestra soggiorno e il danneggiamento sensori antintrusione i ladri sono entrati in casa ma non sono riusciti a rubare nulla. Gravi tuttavia i danni all'impianto di sorveglianza che ammontano a 10.000 euro.

Sempre a Tricesimo, furto in via Gorizia tra le 18.30 e le 20: dopo aver spaccato la finestra soggiorno, in assenza dei proprietari, i malviventi hanno asportato diversi monili in oro; il destinatario è di 2.000 euro.

A Campoformido furto in via Carpeneto fra le 18 e le 20: i ladri hanno rubato un telefono cellulare, un tablet, una macchina fotografica digitale, un videoproiettore, un navigatore satellitare, un libretto deposito postale e varie penne da collezione. Il destinatario è da quantificare anche perché parte della refurtiva è stata recuperata dai militari di Campofiorito in via Basaldella.