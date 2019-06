Ancora un incendio in una falegnameria

Terzo incendio, nel giro di 24 ore, in Friuli. Dopo il Manzanese, colpito ieri da ben due roghi, questa mattina all'alba, prima delle 6, l'allarme è scattato a Treppo Grande. Ancora una volta a essere colpita è stata una falegnameria. L'attività sorge al primo piano di uno stabile in via Roma, al civico 18.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco (sul posto con sette mezzi, in arrivo da Gemona e da Udine) e dei Carabinieri di Tricesimo, intervenuti subito dopo la chiamata al 112, il rogo si è sviluppato nell'area produttiva dell'attività artigianale. Ingenti i danni.

Danneggiate anche una piccola pizza al taglio e un ufficio di rappresentanza, che si trovano a livello strada dell'edificio, quindi sotto la falegnameria. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Sono in corso le opere di spegnimento.