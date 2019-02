Antonio Consalvo, prime notizie dallo Sri Lanka

Non è caduto nel vuoto l'appello della mamma di Antonio Consalvo, il 33 anni di Pordenone che da circa dieci mesi è in un carcere nello Sri Lanka. E' stato arrestato per possesso di marijuana ed è in attesa del processo, in condizioni che sua madre definisce disumane.

"Ieri, assieme ai consiglieri Nicola Conficoni e Chiara Da Giau, abbiamo presentato una mozione alla Giunta regionale per sollecitare un intervento nei confronti del Governo sul caso", scrive il capogruppo del Pd Sergio Bolzonello. "Una mozione che raccoglie l’accorato appello della madre di Antonio. Ieri la prima buona notizia con l’Ambasciata italiana in Sri Lanka che ha comunicato alla famiglia di essere riusciti a mettersi in contatto con il loro figlio. E’ necessario, comunque, continuare a sollecitare gli organi preposti affinché questa vicenda abbia una soluzione più rapida possibile", conclude Bolzonello.