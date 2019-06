Anziana derubata, ladri scoperti grazie al Dna

I Carabinieri di Meduno hanno risolto un furto, avvenuto nel 2006 a Travesio, grazie al Dna. Una coppia di malviventi aveva carpito la fiducia di un’anziana ed era riuscita a entrare nella sua abitazione. Mentre la donna, classe 1966 residente a Vivaro, s’intratteneva a chiacchierare con la padrona di casa, il suo complice, un uomo del 1981 residente a Trieste, aveva passato al setaccio le varie stanze, arraffando denaro e monili per un valore di circa 2mila euro. A tradirli, però, è stato un bicchier d’acqua, che la 53enne aveva chiesto. I militari, infatti, avevano acquisito il reperto e lo avevano fatto analizzare al Reparto investigazioni scientifiche dell’Arma.

Le prime indagini avevano permesso d’individuare subito il 38enne, mentre alla donna si è arrivati proprio grazie al Dna, confrontato con quelli presenti in banca dati. Anche la 53enne, quindi, è stata denunciata per furto aggravato, in concorso.