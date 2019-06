Anziana investita sulle strisce pedonali, pirata della strada in fuga

Investe una donna anziana sulle strisce pedonali e scappa: la polizia locale sulle tracce del fuggitivo. E' accaduto oggi in via Mestre a Pordenone verso le 11. Una donna di 77 anni stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per raggiungere l'auto del marito che la stava aspettando quando un'auto proveniente dalla sinistra della donna l'ha investita e sbalzata da terra. Il conducente della vettura non si è fermato per prestare soccorso alla signora ed è fuggito in via Montini.Sul posto è intervenuta dopo pochi minuti una pattuglia della polizia locale di Pordenone Cordenons e ha raccolto le testimonianze di tre persone che avevano assistito alla scena. Gli investigatori hanno visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza territoriale che, assieme alle testimonianze, potranno permettere l'individuazione del pirata della strada.La vittima è stata trasportata all'ospedale per le cure del caso.