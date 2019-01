Anziani assistiti, Pordenone fa scuola

Nel Pordenonese e nel Portogruarese nel 2005 i fascicoli aperti erano solamente 105. Dopo 11 anni, il loro numero era salito a quota 4.372. Stiamo parlando delle persone seguite dall’amministratore di sostegno, figura che ha il compito di seguire, sostenere, rappresentare e assistere chi, a causa di menomazioni psichiche o fisiche, è nell’impossibilità di provvedere in tutto o in parte alle funzioni della vita quotidiana.



E in una decina d’anni, il Tribunale di Pordenone, che ha competenza sul territorio dell’ex provincia e su quello del Veneto orientale, è diventato un vero e proprio modello a livello nazionale. Nella città sul Noncello esiste già un collaudato piano di integrazione che coinvolge i giudici tutelari, il personale di cancelleria, gli avvocati, i Comuni, le associazioni di volontariato, i servizi sociali e le case di riposo.



“Con i nostri 10 sportelli di prossimità attivi in provincia e in Veneto orientale - spiega il presidente del Tribunale di Pordenone, Lanfranco Tenaglia - rappresentiamo un’esperienza unica in Italia. La nostra è la realtà con la presenza più capillare e coordinata di iniziative a favore degli amministrati di sostegno. Così si è creata una rete sinergica che sfrutta le potenzialità della tecnologia e ottimizza il servizio. E’ evidente che sempre più cittadini ricorreranno in futuro a questo strumento giuridico di assistenza”.



Nel prossimo futuro tale modello sarà ulteriormente potenziato, grazie a due progetti. Il primo, sostenuto dalla Fondazione Friuli, si chiama ‘Legami di prossimità’ e punta all’utilizzo di dispositivi tecnologici per la gestione dei ricorsi in forma elettronica e realizzare videoconferenze tra giudice e benificiario, oltre formare il personale interessato. L’altro, chiamato ‘Sostieni il tuo vicino’ e finanziato dalla Regione, mira a promuovere incontri di coordinamento e sensibilizzare la cittadinanza sul tema. Insomma, obiettivo è di tagliare i passaggi burocratici e coordinare tutti i soggetti coinvolti.

“Siamo i primi a livello nazionale - dice Rosanna Rovere, presidente dell’Ordine degli avvocati di Pordenone - ad aver lanciato un protocollo con linee guida sulla nomina, la formazione e l’indennità di chi è chiamato a occuparsi dei soggetti in difficoltà. Stiamo creando una categoria specializzata di professionisti del settore. Organizziamo corsi di aggiornamento per una tutela sempre puntuale e attenta alle necessità dell’amministrato. In questo senso la professione assume quel ruolo sociale che le è attribuito dalla Costituzione”.



Ma chi sono le persone che hanno bisogno dell’amministratore di sostegno? Nel circondario del Tribunale di Pordenone sono state attivate 1,3 amministrazioni di sostegno ogni 100 adulti residenti e riguardano per la maggior parte persone con oltre 65 anni. Preponderante è la presenza femminile (62%), in particolare tra gli ultra ottantenni. I maschi sono maggioritari fino ai 79 anni.

L’età media è 78 anni (72 per i maschi, 82 per le donne). Per quanto riguarda le problematiche degli assistiti, il 28,5% ha disabilità (18% fisica, 8% intellettiva), 11,7% ha problemi di salute mentale, il 57,9% comprende anziani non autosufficienti o con demenza e il 2,0% è composto persone con dipendenze patologiche, soprattutto ludopatia.