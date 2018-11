Anziani maltrattati: denunce in aumento

Le segnalazioni al Tam, il Telefono anziani maltrattati, sono in continuo aumento. Quest’anno sono stati aperti, fino a oggi, 48 dossier, contro i 42 del 2017. In Fvg le segnalazioni sono state 5 delle quali due a sfondo psichiatrico, due casi di abbandono, uno dei quali riguarda la figlia amministratrice di sostegno, e uno di maltrattamenti fisici.

In particolare il servizio, che ha sede a Udine e che è riferimento per tutto il territorio nazionale, nell’ultimo anno ha raccolto la maggior parte di denunce di situazioni particolari in Lombardia, Veneto, Campania, Calabria e Sicilia.

"Le chiamate", ci spiega Francesca Carpenedo del Tam, "sono soprattutto legate a disservizi e ad amministratori di sostegno che, a volte, si occupano esclusivamente della gestione dei beni, senza controllare che gli anziani rimasti soli e collocati in struttura dall’assistente sociale in caso di necessità, non si sentano trascurati.

Carpenedo ci racconta che il Tam si sta occupando di un caso extraregionale segnalato da un volontario. Riguarda un anziano entrato con urgenza nel primo posto disponibile in una struttura residenziale con servizi di bassa qualità per carenza di personale. "E’ incontinente e viene cambiato solo una volta al giorno, si agita, viene sedato e cade dal letto. In questo caso l’amministratore di sostegno paga solo la retta e non si cura del fatto che a questa persona sono negati diritti che per noi sono scontati", spiega Carpenedo.

I diritti negati agli anziani saranno al centro di un convegno al quale parteciperanno anche rappresentanti dell’Organizzazione mondiale della sanità che organizzato dallo stesso Tam e sostenuto dalla Regione si terrà a Trieste il 10 dicembre.