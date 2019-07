Oggi i vigili del fuoco di Pordenone, con il supporto del nucleo sommozzatori dei pompieri di Trieste, stanno scandagliando i laghetti di Rorai e il lago della Burida, alla ricerca del 79enne di Rorai Grande disperso, del quale non si hanno più notizie da giovedì della scorsa settimana.

Al momento l'esito è negativo. Alla fine delle ricerche ci sarà un incontro in Prefettura tra vigili del fuoco, forze dell'ordine e familiari dell'anziano, per decidere il da farsi in merito alla ricerca.